Tokenomika pro Culture of Solana Token ($COST)

Zjistěte klíčové informace o Culture of Solana Token ($COST), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Culture of Solana Token ($COST)

We are a fellowship here to help other people raise their vibrational frequency and Our project is about bringing transparency and integrity to the blockchain.

This fellowship is not a cult its a fellowship of free thinking, like minded people. The goal and overall vision is to bring integrity, patience, education to the collective in this fellowship. We are trying to show people the light in this hopeless waste land of the current wasteland. Our overall goal and #1 priority is to limit the amount of people the get changed by a toxic place that we aim to change the sentiment here from a losing mentality to a winning spirit.

Oficiální webové stránky:
https://www.cultureofsol.com/

Culture of Solana Token ($COST): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Culture of Solana Token ($COST), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 6.48K
Celkový objem:
$ 999.97M
Objem v oběhu:
$ 999.97M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 6.48K
Historické maximum:
$ 0.0030243
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Culture of Solana Token ($COST): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Culture of Solana Token ($COST) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů $COST, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu $COST, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro $COST rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$COST!

Předpověď ceny $COST

Chcete vědět, kam může $COST zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen $COST kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.