Crypto Unicorns ($CU) are the Unicorn multiverse's primary value token. Holders will be able to utilize these tokens in a variety of ways including:
- Governance! CU can be staked to receive sCU which can be used to vote on governance proposals that shape the future of the DAO. In addition to the governance benefit, staked CU also generates rewards in the form of CU.
- Liquidity Providing! CU can be paired with ETH, entered into a LP position, and staked to earn CU, XAI, and other rewards!
- Unicorns! CU is required to breed or evolve unicorns within the core game!.
- Rituals! CU is required to mint rituals that can be used to produce minions and increase your shadowcorn prestige.
- Supplies! CU can be used to purchase seedbags, materials, boosters, and berries from the in-game marketplace (RMP).
- Unicorn Party! CU can be used to participate in unicorn party games (bumpercorns, mob run, trivia, bingo, and more coming soon!
- Rainbow Rumble! CU can be used to participate in rainbow rumble tournaments and events.
- Crafting! CU can be used to craft items through the in-game workshop.
- Opponent Selection! CU can be used to reroll opponents in Twilight Tactics to ensure you locate a good matchup.
- Quests! CU can be used as an entry cost for in-game quests.
- Codices! CU can be used to purchase codices in-game which can be used to craft gems.
Pochopení tokenomiky pro Crypto Unicorns (CU) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů CU, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu CU, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro CU rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCU!
