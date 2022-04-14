Tokenomika pro CRAB (CRAB)
Informace o CRAB (CRAB)
The memecoin that claws its way to the top.
With our pincers, we climb higher each day, collecting shells, pearls, and treasures as we roam the ocean floor.
We crabs learned to spot a good solana from miles away, readin' the currents like a treasure map.
You see, we crabs perfected the art of supply and demand — tides go out, food's scarce, we know when to pinch and when to hold.
This ain't just about pinchin' pennies. It's about ridin' the waves, knowing when to burrow deep and when to claw yer way up!
SNIP. SNIP. No one left behind in the quest for riches! Join now, or risk watching from the shore.
SNIP. SNIP.
CRAB (CRAB): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro CRAB (CRAB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika CRAB (CRAB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro CRAB (CRAB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů CRAB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu CRAB, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro CRAB rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCRAB!
Předpověď ceny CRAB
Chcete vědět, kam může CRAB zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CRAB kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.