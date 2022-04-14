Tokenomika pro Cope (COPE)
Informace o Cope (COPE)
COPE is a project that has two phases. Phase 1 of COPE involves seeking to ascertain and evaluate trader weaknesses and failings retrospectively based on trader calls made about crypto markets and provide reporting on this for self analysis. Top Call Makers are evaluated based on their call accuracy which along with other parameters results in a COPE score given to them. The top 100 Call Makers are embraced within a COPE index ranking them by their COPE score. Once a consistent list of the top 100 has been generated with the monthly 'reformation' kicking out, introducing new Top Call Makers into the index it provides a narrative for a new type of investment product based on top trader calls as measured using a reliable and accurate mechanism, which leads to phase 2.
Cope (COPE): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Cope (COPE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Cope (COPE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Cope (COPE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů COPE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu COPE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.