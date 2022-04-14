Tokenomika pro Conwai (CONWAI)

Zjistěte klíčové informace o Conwai (CONWAI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Conwai (CONWAI)

One chain covering the full Artificial Intelligence lifecycle, from data collection, labeling, and preprocessing to model training, evaluation, fine-tuning, inference, RAG, and RLHF. The Conwai Mainnet is set to become the premier choice for generative AI builders and creators, offering an unparalleled platform that emphasizes speed, affordability, and user freedom. Designed with cutting-edge technology, Conwai Mainnet provides the ideal environment for innovators to bring their AI-driven visions to life.

Oficiální webové stránky:
https://conwai.net
Bílá kniha:
https://conwai.net/docs

Conwai (CONWAI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Conwai (CONWAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 5.19M
Celkový objem:
$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 2.80B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 18.54M
Historické maximum:
$ 0.00497817
Historické minimum:
$ 0.00141535
Aktuální cena:
$ 0.00185412
Tokenomika Conwai (CONWAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Conwai (CONWAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CONWAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CONWAI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.