Tokenomika pro COMDEX (CMDX)

Zjistěte klíčové informace o COMDEX (CMDX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o COMDEX (CMDX)

What is the project about? Comdex is an interchain DeFi infrastructure layer housing a suite of composable solutions on-chain.

What can your token be used for? $CMDX token functions – usage as gas fees, Staking, Governance, Collateralization, LP rewards

Comdex dApps

  1. cSwap_DEX –
  • Decentralized exchange to swap/ trade, and farm tokens
  • It uses AMM liquidity pools that brings cross-chain markets and limit orders.
  • At present: 25 pools are Live with 14+ 2 tokens
  • Unique concept of Master & Child pools - Liquidity only in child pools are incentivized thru external rewards & Equal Liquidity in master & child pools are incentivized thru internal and external rewards
  1. Harbor Protocol / Composite Money $CMST stablecoin –
  • $CMST is an over-collateralized stablecoin backed by Interchain assets
  • Harbor protocol, the platform to mint $CMST
  • $HARBOR, governance token of $CMST
  • HARBOR, not used as collateral to mint $CMST to maintain solvency
  1. Commodo – IBC native lending and borrowing platform
  • It introduces the concept of isolated money markets with bridged assets
  • it limits the pairings to the bridged assets, allowing for single lending pair to concentrate liquidity and reduce risks

Oficiální webové stránky:
https://comdex.one/
Bílá kniha:
https://paper.comdex.one/Comdex-Litepaper.pdf

COMDEX (CMDX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro COMDEX (CMDX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 168.44K
Celkový objem:
$ 199.27M
Objem v oběhu:
$ 194.61M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 172.47K
Historické maximum:
$ 6.02
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00086557
Tokenomika COMDEX (CMDX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro COMDEX (CMDX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CMDX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CMDX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CMDX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCMDX!

Předpověď ceny CMDX

Chcete vědět, kam může CMDX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CMDX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

