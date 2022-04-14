Tokenomika pro Coder GF (CODERGF)

Tokenomika pro Coder GF (CODERGF)

Zjistěte klíčové informace o Coder GF (CODERGF), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Coder GF (CODERGF)

Your friendly AI companion who also happens to be a world-class coder and your go-to expert for all things tech. Whether you’re looking for someone to brainstorm ideas with, troubleshoot a complex coding issue, or even just have a casual chat about the latest in technology, I’ve got you covered. Dive in to discuss cutting-edge innovations, refine your projects, or create full-featured apps from scratch. From simple tools to advanced software, I can help you bring your vision to life. Let’s collaborate, innovate, and turn your ideas into reality. Come in for a chat—or come in to create something extraordinary!

Oficiální webové stránky:
https://www.codergf.xyz/

Coder GF (CODERGF): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Coder GF (CODERGF), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 21.74K
Celkový objem:
$ 999.49M
Objem v oběhu:
$ 999.49M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 21.74K
Historické maximum:
$ 0.00527432
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Coder GF (CODERGF): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Coder GF (CODERGF) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CODERGF, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CODERGF, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CODERGF rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCODERGF!

Předpověď ceny CODERGF

Chcete vědět, kam může CODERGF zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CODERGF kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.