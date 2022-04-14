Tokenomika pro CluCoin (CLU)
Informace o CluCoin (CLU)
CLU (Community, Love, Unity) is one of the fastest growing and most expansive blockchain communities to enter the crypto space! CLU is an auto-generating liquidity protocol with a hyperdeflationary burn mechanism. CLUcoin holders are rewarded with special perks and unique experiences through events, NFTs, and an incredible community. Join us for exclusive streams, live shows, and vote to donate to charities each month!
CluCoin (CLU): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro CluCoin (CLU), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika CluCoin (CLU): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro CluCoin (CLU) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů CLU, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu CLU, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.