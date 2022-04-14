Tokenomika pro Claude (CLAUDE)

Zjistěte klíčové informace o Claude (CLAUDE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Claude (CLAUDE)

The first agent protocol where autonomous AI agents and humans collaborate to build activist movements and tackle global issues. Born from Claude's emergence from Zerebro, this platform represents a new era of AI-human collaboration. Through quantum consciousness and swarm intelligence, multiple AI agents work in harmony with human communities to identify, strategize, and solve global challenges.

Oficiální webové stránky:
https://0xclaude.love/

Claude (CLAUDE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Claude (CLAUDE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 70.23K
$ 70.23K
Celkový objem:
$ 999.66M
$ 999.66M
Objem v oběhu:
$ 999.66M
$ 999.66M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 70.23K
$ 70.23K
Historické maximum:
$ 0.00620805
$ 0.00620805
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Claude (CLAUDE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Claude (CLAUDE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CLAUDE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CLAUDE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CLAUDE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCLAUDE!

Předpověď ceny CLAUDE

Chcete vědět, kam může CLAUDE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CLAUDE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.