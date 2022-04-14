Tokenomika pro Clarity (CLARITY)

Tokenomika pro Clarity (CLARITY)

Zjistěte klíčové informace o Clarity (CLARITY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Clarity (CLARITY)

The Clarity Protocol serves as an operating system for DAOs. The protocol makes it easy to create, manage, and participate in blockchain-enabled organizations and communities.

DAOs are new to many businesses, and Clarity is dedicated to educating clients on how to leverage these technologies to improve KPIs, reach new audiences, and drive organic growth.

By providing comprehensive community and DAO management tooling, Clarity provides all the needed resources to start and grow a blockchain-based business.

Oficiální webové stránky:
https://www.clarity.community/
Bílá kniha:
https://docsend.com/view/5dxmuwzgptqxzvm7

Clarity (CLARITY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Clarity (CLARITY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M
Celkový objem:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
Objem v oběhu:
$ 851.65M
$ 851.65M$ 851.65M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 3.82M
$ 3.82M$ 3.82M
Historické maximum:
$ 0.0097587
$ 0.0097587$ 0.0097587
Historické minimum:
$ 0.00137342
$ 0.00137342$ 0.00137342
Aktuální cena:
$ 0.0019103
$ 0.0019103$ 0.0019103

Tokenomika Clarity (CLARITY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Clarity (CLARITY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CLARITY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CLARITY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CLARITY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCLARITY!

Předpověď ceny CLARITY

Chcete vědět, kam může CLARITY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CLARITY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.