Clankster is the first Clanker token with monthly airdrops, designed to reward token holders while fostering community growth, innovation, and collaboration. Clankster is designed to empower holders, support innovation, and grow the Clanker ecosystem, creating a sustainable and rewarding experience for the community. Together, the Clanker ecosystem provides everything needed to create, launch, and grow innovative projects, empowering a new wave of decentralized builders and communities.
Tokenomika Clankster (CLANKSTER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Clankster (CLANKSTER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů CLANKSTER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu CLANKSTER, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro CLANKSTER rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCLANKSTER!
Předpověď ceny CLANKSTER
Chcete vědět, kam může CLANKSTER zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CLANKSTER kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.