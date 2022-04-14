Tokenomika pro CJournal (CJL)

Zjistěte klíčové informace o CJournal (CJL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o CJournal (CJL)

CJournal, as a Read to Earn project, aims to create transparent and credible on-chainnewsand reviews for the crypto industry. CJournal is committed to building a decentralized journalism platform, where anyonecanbecome a publisher. It allows media professionals to operate independently of traditional media platforms and capital, and to publish authentic, objective, and accurate news.In return for reading and reviewing articles users earnrewards.

Oficiální webové stránky:
https://cjournal.xyz/index
Bílá kniha:
https://cjournal.xyz/CJournal-Whitepaper.pdf

Tržní kapitalizace:
$ 35.87M
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 589.42M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 60.85M
Historické maximum:
$ 0.061429
Historické minimum:
$ 0.04923061
Aktuální cena:
$ 0.06096
Tokenomika CJournal (CJL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro CJournal (CJL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CJL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CJL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CJL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCJL!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.