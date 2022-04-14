Tokenomika pro Circle USYC (USYC)

Tokenomika pro Circle USYC (USYC)

Zjistěte klíčové informace o Circle USYC (USYC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Circle USYC (USYC)

USYC: Tokenized Money Market Fund

Hashnote International Short Duration Yield Fund Ltd. invests in short-term U.S. Treasury Bills and performs repo/reverse repo activities as the underlying asset of the USYC token.

USYC earns short-term Fed rate returns. Tokenization enables the fund to deliver rapid transactions, onchain transparency, and seamless composability—while maintaining strong controls across regulatory and credit dimensions.

Oficiální webové stránky:
https://usyc.hashnote.com/

Circle USYC (USYC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Circle USYC (USYC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 411.46M
$ 411.46M$ 411.46M
Celkový objem:
$ 375.53M
$ 375.53M$ 375.53M
Objem v oběhu:
$ 375.53M
$ 375.53M$ 375.53M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 411.46M
$ 411.46M$ 411.46M
Historické maximum:
$ 1.12
$ 1.12$ 1.12
Historické minimum:
$ 1.026
$ 1.026$ 1.026
Aktuální cena:
$ 1.096
$ 1.096$ 1.096

Tokenomika Circle USYC (USYC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Circle USYC (USYC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů USYC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu USYC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro USYC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuUSYC!

Předpověď ceny USYC

Chcete vědět, kam může USYC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen USYC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.