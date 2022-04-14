Tokenomika pro CHIPI (CHIPI)

Tokenomika pro CHIPI (CHIPI)

Zjistěte klíčové informace o CHIPI (CHIPI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o CHIPI (CHIPI)

Chipi Chipi Chapa Chapa is a memorable chorus from the song "Dubidubidu" by Christell, which achieved meme popularity online in late 2023 after a Boykisser animation using it went viral. In December 2023, the chorus achieved viral popularity on TikTok as it was combined with videos of animals dancing.

Oficiální webové stránky:
https://www.chipi.xyz

CHIPI (CHIPI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro CHIPI (CHIPI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 107.74K
$ 107.74K$ 107.74K
Celkový objem:
$ 999.69M
$ 999.69M$ 999.69M
Objem v oběhu:
$ 999.69M
$ 999.69M$ 999.69M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 107.74K
$ 107.74K$ 107.74K
Historické maximum:
$ 0.00471579
$ 0.00471579$ 0.00471579
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00010779
$ 0.00010779$ 0.00010779

Tokenomika CHIPI (CHIPI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro CHIPI (CHIPI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CHIPI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CHIPI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CHIPI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCHIPI!

Předpověď ceny CHIPI

Chcete vědět, kam může CHIPI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CHIPI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.