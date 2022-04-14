Tokenomika pro Chi Protocol (CHI)

Zjistěte klíčové informace o Chi Protocol (CHI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Chi Protocol (CHI)

Chi is the world's first scalable stablecoin protocol backed by LSTs, and powered by two tokens: CHI and USC. USC, a stablecoin, designed for scalability, censorship resistance, and embedded yield. CHI, the governance token, earns real LST yield, undergoes token burns in specific conditions, and contributes to decentralized governance through locking mechanisms, providing boosted LST rewards.

Oficiální webové stránky:
https://chiprotocol.io/
Bílá kniha:
https://docsend.com/view/3vz6us5vca98kmvs

Chi Protocol (CHI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Chi Protocol (CHI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 22.38K
$ 22.38K$ 22.38K
Celkový objem:
$ 206.36M
$ 206.36M$ 206.36M
Objem v oběhu:
$ 111.17M
$ 111.17M$ 111.17M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 41.54K
$ 41.54K$ 41.54K
Historické maximum:
$ 0.108157
$ 0.108157$ 0.108157
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00020131
$ 0.00020131$ 0.00020131

Tokenomika Chi Protocol (CHI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Chi Protocol (CHI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CHI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CHI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CHI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCHI!

Předpověď ceny CHI

Chcete vědět, kam může CHI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CHI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

