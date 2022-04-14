Tokenomika pro Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL)
Informace o Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL)
Cheeseball the Wizard is the latest internet sensation, a quirky, mischievous cat with a flair for magic and an eye on the meme throne. As Halloween approaches, Cheeseball is gearing up to cast a spell over the internet, unleashing a flood of hilarious and spooky memes that are sure to go viral. With his wizard hat and mystical aura, he's ready to lead the charge into Uptober, a month-long celebration of bullish crypto vibes, memes, and fun. Get ready for Cheeseball's reign as he combines the magic of Halloween with the hype of Uptober, creating the purrfect storm of entertainment!
Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů CHEESEBALL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu CHEESEBALL, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro CHEESEBALL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCHEESEBALL!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.