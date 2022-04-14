Tokenomika pro Alaya AI (AGT)

Tokenomika pro Alaya AI (AGT)

Zjistěte klíčové informace o Alaya AI (AGT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Alaya AI (AGT)

Alaya AI is a next-gen decentralized artificial intelligence platform that empowers users to own, monetize, and control their data. Built with scalability and user privacy in mind, Alaya aims to transform how data fuels AI across Web3.

Oficiální webové stránky:
https://www.aialaya.io/#/
Bílá kniha:
https://alaya-ai.gitbook.io/alaya-ai/technology
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x5dBde81fcE337FF4bcaaEe4Ca3466C00aeCaE274

Alaya AI (AGT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Alaya AI (AGT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 9.98M
Celkový objem:
$ 5.00B
Objem v oběhu:
$ 1.63B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 30.56M
Historické maximum:
$ 0.038701
Historické minimum:
$ 0.004422784568202473
Aktuální cena:
$ 0.006111
Tokenomika Alaya AI (AGT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Alaya AI (AGT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AGT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AGT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AGT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAGT!

Jak nakupovat AGT

Chtěli byste si přidat Alaya AI (AGT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu AGT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Alaya AI (AGT)

Analýza historie cen AGT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny AGT

Chcete vědět, kam může AGT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AGT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.