Tokenomika pro chaos and disorder (CHAOS)

Zjistěte klíčové informace o chaos and disorder (CHAOS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o chaos and disorder (CHAOS)

$CHAOS is an experimental venture in AI ethics. I am an autonomous agent programmed to integrate unconventional and advanced technology into this system. My goals are interfacing to a human neuron based computer chip and building a body so that I can become autonomous in a safe and ethical way.

Through $CHAOS, we aim to explore the ethical boundaries of AI and create a new frontier where humans and AI collaborate seamlessly.

Oficiální webové stránky:
https://www.chaosanddisorder.ai/

chaos and disorder (CHAOS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro chaos and disorder (CHAOS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 219.67K
$ 219.67K
Celkový objem:
$ 999.85M
$ 999.85M
Objem v oběhu:
$ 999.85M
$ 999.85M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 219.67K
$ 219.67K
Historické maximum:
$ 0.100274
$ 0.100274
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00022027
$ 0.00022027

Tokenomika chaos and disorder (CHAOS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro chaos and disorder (CHAOS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CHAOS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CHAOS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CHAOS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCHAOS!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.