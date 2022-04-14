Tokenomika pro Calvin in the Cabal (CALVIN)

Tokenomika pro Calvin in the Cabal (CALVIN)

Zjistěte klíčové informace o Calvin in the Cabal (CALVIN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Calvin in the Cabal (CALVIN)

$CALVIN provides real utility through world-class automated trading and multimedia entertainment. From exposing the Cabal to rewarding holders, Calvin keeps the community informed, empowered, and ahead of the curve. Through trading performance, on-chain tools, and expanding media presence, he’s bridging culture and capital—reshaping the future of AI-powered finance.

Oficiální webové stránky:
https://www.cabalcalvin.com

Calvin in the Cabal (CALVIN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Calvin in the Cabal (CALVIN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 954.93K
$ 954.93K$ 954.93K
Celkový objem:
$ 999.93M
$ 999.93M$ 999.93M
Objem v oběhu:
$ 999.93M
$ 999.93M$ 999.93M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 954.93K
$ 954.93K$ 954.93K
Historické maximum:
$ 0.00866542
$ 0.00866542$ 0.00866542
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.000955
$ 0.000955$ 0.000955

Tokenomika Calvin in the Cabal (CALVIN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Calvin in the Cabal (CALVIN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CALVIN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CALVIN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CALVIN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCALVIN!

Předpověď ceny CALVIN

Chcete vědět, kam může CALVIN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CALVIN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.