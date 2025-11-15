Tokenomika pro Caliber (CAL50)

Tokenomika pro Caliber (CAL50)

Zjistěte klíčové informace o Caliber (CAL50), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:40:55 (UTC+8)
Caliber (CAL50): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Caliber (CAL50), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 28.63M
Celkový objem:
$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 100.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 28.63M
Historické maximum:
$ 0.309508
Historické minimum:
$ 0.155988
Aktuální cena:
$ 0.28632
Informace o Caliber (CAL50)

Oficiální webové stránky:
https://cal50.lol/

Tokenomika Caliber (CAL50): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Caliber (CAL50) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CAL50, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CAL50, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CAL50 rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCAL50!

Předpověď ceny CAL50

Chcete vědět, kam může CAL50 zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CAL50 kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

