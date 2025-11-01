BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Caliber je 0.285445 USD. Sledujte aktualizace cen CAL50 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CAL50.

Caliber Cena (CAL50)

Zalistování zrušeno

$0.285445
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
Graf aktuální ceny Caliber (CAL50)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:46:14 (UTC+8)

Informace o ceně Caliber (CAL50) (USD)

$ 0.283005
Nejnižší za 24 h
$ 0.287578$ 0.287578
Nejvyšší za 24 h

$ 0.283005
$ 0.287578
$ 0.309508
$ 0.155988
Cena Caliber (CAL50) v reálném čase je $0.285445. Za posledních 24 hodin se CAL50 obchodoval v rozmezí od minima $ 0.283005 do maxima $ 0.287578, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CAL50 v historii je $ 0.309508, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.155988.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CAL50 se za poslední hodinu změnila o -0.00%, za 24 hodin o -0.09% a za posledních 7 dní o -0.70%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Caliber (CAL50)

--
$ 28.54M
100.00M
100,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Caliber je $ 28.54M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CAL50 je 100.00M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 28.54M.

Historie cen v USD pro Caliber (CAL50)

Během dnešního dne byla změna ceny Caliber na USD  $ -0.0002605202333814.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Caliber na USD  $ +0.0360059181.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Caliber na USD  $ +0.0454477251.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Caliber na USD  $ +0.07751773282886959.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0002605202333814-0.09%
30 dní$ +0.0360059181+12.61%
60 dní$ +0.0454477251+15.92%
90 dní$ +0.07751773282886959+37.28%

Co je Caliber (CAL50)

Caliber (Cal50) is a community-driven BEP-20 token launched on the BNB Smart Chain. It was created to provide DeFi users with a fast, transparent, and fair token with zero private sales or pre-mines. With a fixed total supply of 100,000,000 tokens, Caliber focuses on building a decentralized and self-sustaining ecosystem that rewards community engagement and long-term participation. The project encourages fair access to decentralized finance by promoting utility, liquidity, and accessibility through popular DEX platforms such as PancakeSwap. Caliber is designed for DeFi users who value speed, simplicity, and community governance.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Caliber (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Caliber (CAL50) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Caliber (CAL50) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Caliber.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Caliber!

CAL50 na místní měny

Tokenomika pro Caliber (CAL50)

Pochopení tokenomiky Caliber (CAL50) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CAL50 hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Caliber (CAL50)

Jakou hodnotu má dnes Caliber (CAL50)?
Aktuální cena CAL50 v USD je 0.285445 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CAL50 v USD?
Aktuální cena CAL50 v USD je $ 0.285445. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Caliber?
Tržní kapitalizace CAL50 je $ 28.54M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CAL50 v oběhu?
Objem CAL50 v oběhu je 100.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CAL50?
CAL50 dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.309508 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CAL50?
CAL50 dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.155988 USD.
Jaký je objem obchodování CAL50?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CAL50 je -- USD.
Dosáhne CAL50 letos vyšší ceny?
CAL50 může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCAL50, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:46:14 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Caliber (CAL50)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

