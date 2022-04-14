Tokenomika pro CAIRE (CAIRE)

Tokenomika pro CAIRE (CAIRE)

Zjistěte klíčové informace o CAIRE (CAIRE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o CAIRE (CAIRE)

CAIRE (C.A.I.R.E. – EQ42) is an on-chain mental health protocol focused on building accessible, AI-assisted telepsychiatry services for the decentralized world. The project leverages blockchain transparency and token-based governance to offer mental wellness tools, community-driven support, and long-term care solutions without centralized gatekeeping. Through $CAIRE, users can interact with emotional AI agents, participate in mental health campaigns, and contribute to a collective healing ecosystem. With over 33% of supply locked and a growing endorsement base, CAIRE is designed for sustainability, trust, and real-world impact. Our mission is to reduce stigma, increase access to emotional care, and pioneer the future of on-chain emotional intelligence.S

Oficiální webové stránky:
https://caire-onchain.io/

CAIRE (CAIRE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro CAIRE (CAIRE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 68.93K
$ 68.93K$ 68.93K
Celkový objem:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
Objem v oběhu:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 68.93K
$ 68.93K$ 68.93K
Historické maximum:
$ 0.00675754
$ 0.00675754$ 0.00675754
Historické minimum:
$ 0.00185281
$ 0.00185281$ 0.00185281
Aktuální cena:
$ 0.00328249
$ 0.00328249$ 0.00328249

Tokenomika CAIRE (CAIRE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro CAIRE (CAIRE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CAIRE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CAIRE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CAIRE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCAIRE!

Předpověď ceny CAIRE

Chcete vědět, kam může CAIRE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CAIRE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.