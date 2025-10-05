Dnešní aktuální cena CAIRE je 0.00143295 USD. Sledujte aktualizace cen CAIRE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CAIRE.Dnešní aktuální cena CAIRE je 0.00143295 USD. Sledujte aktualizace cen CAIRE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CAIRE.

Logo CAIRE

CAIRE Cena (CAIRE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 CAIRE na USD

$0.00143295
+1.60%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny CAIRE (CAIRE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:36:08 (UTC+8)

Informace o ceně CAIRE (CAIRE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00140604
Nejnižší za 24 h
$ 0.00144062
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00140604
$ 0.00144062
$ 0.00675754
$ 0.00136258
--

+1.64%

+4.04%

+4.04%

Cena CAIRE (CAIRE) v reálném čase je $0.00143295. Za posledních 24 hodin se CAIRE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00140604 do maxima $ 0.00144062, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CAIRE v historii je $ 0.00675754, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00136258.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CAIRE se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +1.64% a za posledních 7 dní o +4.04%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu CAIRE (CAIRE)

$ 30.09K
--
----

$ 30.09K
21.00M
21,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace CAIRE je $ 30.09K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CAIRE je 21.00M, přičemž celková zásoba je 21000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 30.09K.

Historie cen v USD pro CAIRE (CAIRE)

Během dnešního dne byla změna ceny CAIRE na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny CAIRE na USD  $ -0.0005109626.
Za posledních 60 dní byla změna ceny CAIRE na USD  $ -0.0003806534.
Za posledních 90 dní byla změna ceny CAIRE na USD  $ -0.001894702137894185.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.64%
30 dní$ -0.0005109626-35.65%
60 dní$ -0.0003806534-26.56%
90 dní$ -0.001894702137894185-56.93%

Co je CAIRE (CAIRE)

CAIRE (C.A.I.R.E. – EQ42) is an on-chain mental health protocol focused on building accessible, AI-assisted telepsychiatry services for the decentralized world. The project leverages blockchain transparency and token-based governance to offer mental wellness tools, community-driven support, and long-term care solutions without centralized gatekeeping. Through $CAIRE, users can interact with emotional AI agents, participate in mental health campaigns, and contribute to a collective healing ecosystem. With over 33% of supply locked and a growing endorsement base, CAIRE is designed for sustainability, trust, and real-world impact. Our mission is to reduce stigma, increase access to emotional care, and pioneer the future of on-chain emotional intelligence.S

Zdroj CAIRE (CAIRE)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny CAIRE (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít CAIRE (CAIRE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva CAIRE (CAIRE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro CAIRE.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny CAIRE!

CAIRE na místní měny

Tokenomika pro CAIRE (CAIRE)

Pochopení tokenomiky CAIRE (CAIRE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CAIRE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně CAIRE (CAIRE)

Jakou hodnotu má dnes CAIRE (CAIRE)?
Aktuální cena CAIRE v USD je 0.00143295 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CAIRE v USD?
Aktuální cena CAIRE v USD je $ 0.00143295. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace CAIRE?
Tržní kapitalizace CAIRE je $ 30.09K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CAIRE v oběhu?
Objem CAIRE v oběhu je 21.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CAIRE?
CAIRE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00675754 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CAIRE?
CAIRE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00136258 USD.
Jaký je objem obchodování CAIRE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CAIRE je -- USD.
Dosáhne CAIRE letos vyšší ceny?
CAIRE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCAIRE, kde najdete podrobnější analýzu.
