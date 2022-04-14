Tokenomika pro Bunnie ($BUN)
Informace o Bunnie ($BUN)
Bunnie is a meme token on the Solana Blockchain, specifically focussed on outlining the adventures of Bunnie who is a character and one of many that live in the BunVerse. this project will establish the BunVerse and will introduce new characters and new tokens which can be listed in the future. Of particular importance is the introduction of original art which is differentiated from other memes which use AI generation
Bunnie ($BUN): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Bunnie ($BUN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Bunnie ($BUN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Bunnie ($BUN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů $BUN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu $BUN, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro $BUN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$BUN!
Předpověď ceny $BUN
Chcete vědět, kam může $BUN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen $BUN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.