Tokenomika pro Bumper (BUMP)
Informace o Bumper (BUMP)
Bumper protects the value of your crypto using a radically innovative DeFi protocol. Set the price you want to protect and if the market crashes, your asset will never fall below that price. Importantly, if the market pumps, your asset rises too.
Protect your crypto price from market drops. To protect your assets simply connect your wallet to the Bumper dApp. Choose the amount and price of the crypto asset you want to protect and it's locked in. No matter where the market heads, the value of your crypto won't drop below the set price.
Earn a regular yield by staking. Stake your stablecoin (USDC initially) and receive a yield from premiums paid by protection takers, alongside native $Bump token emissions
Bumper (BUMP): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Bumper (BUMP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Bumper (BUMP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Bumper (BUMP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BUMP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BUMP, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
