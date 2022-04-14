Tokenomika pro BigShortBets (BIGSB)
Informace o BigShortBets (BIGSB)
BigShortBets is the social, decentralized, anonymous information marketplace & blockchain futures trading tool - powered by $BigSB token.
In short we build a platform on Tor network for investors. Only thing used for KYC process on the platform is MetaMask address This platform will enable information exchange between parties eg. buying and selling information and creating own space like on any other social platform eg. groups, timeline, posts. It is 100% community driven, to maintain a good situation on the platform there is a community reputation system to control the uncontrolled content. We already have that part working.
Second part is the Market, on which we create ability to fully decentralize the futures trading. We will enable for users of the platform to create bets (futures contracts) on anything they like. It will work like the first stock exchange in Amsterdam. Everything to make GME and AMC- like actions without interception. We plan to attract arbitrators to trade on this platform (bets on NASDAQ, GOLD, STEEL, etc). We do so cause the only information used in KYC is MetaMask wallet address.
Last thing. Every transaction on the platform is secured by BigSB token. Everything we collect in presale, public sale, etc goes to liquidity for future arbitrators. Platform provides full anonymity and encryption.
BigShortBets (BIGSB): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BigShortBets (BIGSB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika BigShortBets (BIGSB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro BigShortBets (BIGSB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BIGSB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BIGSB, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro BIGSB rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBIGSB!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.