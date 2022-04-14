Tokenomika pro Big Back Bitcoin (BBBTC)

Zjistěte klíčové informace o Big Back Bitcoin (BBBTC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Big Back Bitcoin (BBBTC)

Big Back Bitcoin (BBBTC) is a community-powered cryptocurrency that fuses meme culture, AI-driven engagement, and real-world utility. Built on Ethereum, BBBTC operates a live DApp where users can stake tokens, participate in DAO governance, and swap across networks (BSC, Polygon and Ethereum). The project’s mission is to bridge the worlds of food and fitness with crypto adoption, using BBBTC as a reward token for people who eat at food trucks or local restaurants, as well as for those who engage in fitness programs and achieve wellness goals. This real-world integration supports community engagement and provides tangible use cases for crypto outside traditional speculation.

Oficiální webové stránky:
https://bigbackbitcoin.com/
Bílá kniha:
https://www.canva.com/design/DAGcGoJ_9y0/9q0vedWe8-hx2Is2yCDNYg/view?utm_content=DAGcGoJ_9y0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h7f6284f081

Big Back Bitcoin (BBBTC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Big Back Bitcoin (BBBTC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 447.28K
Celkový objem:
$ 21.00B
Objem v oběhu:
$ 8.67B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.08M
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Big Back Bitcoin (BBBTC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Big Back Bitcoin (BBBTC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BBBTC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BBBTC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BBBTC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBBBTC!

Předpověď ceny BBBTC

Chcete vědět, kam může BBBTC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BBBTC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.