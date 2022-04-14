Tokenomika pro BHNetwork (BHAT)
Informace o BHNetwork (BHAT)
What Is BH Network (BHAT-c1fde3)?
BH Network startup is a web 3.0 company hub that aims to build products on the Elrond Network blockchain. The main fuel for all these products will be the BHAT token - the utility governance token for the BH Network hub.
The first product focuses on fixing the problems of freelancers: They face FIAT marketplace issues such as high fees, bias toward established sellers, long wait times, and fraudulent chargebacks. Blockchain technology and custom algorithms will reduce those issues to almost zero, providing freelancers and their customers with a safe, fair, and fast new marketplace.
Second, the BHero Launchpad is a regulated incubator gateway for projects willing to enter into the cryptocurrency sphere. The team will rigorously vet each project before offering the most disruptive and valuable projects with assistance and guidance in becoming legally compliant and prepared in every aspect of web3 business before having the final step - the public sale within the launchpad.
BHNetwork (BHAT): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BHNetwork (BHAT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika BHNetwork (BHAT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro BHNetwork (BHAT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BHAT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BHAT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro BHAT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBHAT!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.