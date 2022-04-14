Tokenomika pro Based SPX6900 (SPX6900)

Zjistěte klíčové informace o Based SPX6900 (SPX6900), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Based SPX6900 (SPX6900)

BASED SPX6900 is on a mission to become a MULTI-CYCLE coin so we're on a REAL sustainable path to flip the stock market!!! $500 mil or bust 💎🤲 Wall Street is rigged. Indexes are for boomers. The OG $SPX6900 already went ballistic — and you missed the ride. Now $BASEDSPX6900 is your second shot, same rebel DNA: starts with 0xE0 like the OG. This isn’t just a meme — it’s the simplest investment thesis on Base: Break the rules. Outperform the market. Stay Based.

🔵 CTO project = Best tokenomics, no dev, the community leads the project 🔵 Strong CTO team with whales from BasedPepe and BasedFartcoin 🔵 Easy to understand narrative 🔵 BasedPepe and BasedFartcoin are pumping hard & and it confirms the Derivative Blue Chip investment thesis 🔵 BasedPepe reached 165M & BasedFartcoin reached 65M 🔵 SPX6900 is one of the tokens with the most potential and one of the biggest communities.

STOP TRADING & START BELIEVING IN SOMETHING BASED 💹🧲🔵

Oficiální webové stránky:
https://www.based-spx6900.com/

Based SPX6900 (SPX6900): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Based SPX6900 (SPX6900), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 763.42K
$ 763.42K
Celkový objem:
$ 962.23M
$ 962.23M
Objem v oběhu:
$ 962.23M
$ 962.23M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 763.42K
$ 763.42K
Historické maximum:
$ 0.0014083
$ 0.0014083
Historické minimum:
$ 0.00026141
$ 0.00026141
Aktuální cena:
$ 0.00079821
$ 0.00079821

Tokenomika Based SPX6900 (SPX6900): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Based SPX6900 (SPX6900) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SPX6900, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SPX6900, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SPX6900 rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSPX6900!

Předpověď ceny SPX6900

Chcete vědět, kam může SPX6900 zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SPX6900 kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.