Tokenomika pro Based Monsta (MONSTA)

Zjistěte klíčové informace o Based Monsta (MONSTA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Based Monsta (MONSTA)

A vault-driven, gamified DeFi beast thriving on Base Chain. Burn, grind, stack $CAKE, and claim your legendary rewards

Who’s Based Monsta? The blue-and-white beast who’s been stacking $CAKE so hard it’s like I’m compensating for something (spoiler: I’m not). Fused from chaos and a degenerate need to dominate, I’m here to make wallets thicker and morals thinner. Now on Base, I turn $CAKE from dessert to foreplay, and I’m not stopping ‘til every degen out there is licking frosting off my... gains ;)

If you’re looking for safe, scroll on. If you’re ready to get a little weird, welcome to the party!

Oficiální webové stránky:
https://basedmonsta.com
Bílá kniha:
https://docs.monstacorp.com/

Based Monsta (MONSTA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Based Monsta (MONSTA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 901.07K
$ 901.07K$ 901.07K
Celkový objem:
$ 9.65B
$ 9.65B$ 9.65B
Objem v oběhu:
$ 9.08B
$ 9.08B$ 9.08B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 957.16K
$ 957.16K$ 957.16K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Based Monsta (MONSTA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Based Monsta (MONSTA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MONSTA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MONSTA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MONSTA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMONSTA!

Předpověď ceny MONSTA

Chcete vědět, kam může MONSTA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MONSTA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.