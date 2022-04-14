Tokenomika pro BAMBIT (BAMBIT)

Zjistěte klíčové informace o BAMBIT (BAMBIT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
$BAMBIT is a panda-themed memecoin on the Solana blockchain. The project aims to combine the fun of memes with real utility, offering a range of features and products:

NFTs: 800 unique NFTs with practical uses, including exclusive access and rewards. Games: Multiple games, starting with one available before the presale and more launching thereafter. Merch Store: Generates funds for marketing, buyback, and burn. Comic Shill Materials: Hand-drawn comics for unique promotional content.

$BAMBIT also focuses on robust marketing, including collaborations with YouTubers and influencers, and has undergone an InterFi Network audit. The project supports a strong community ethos and aims to be a standout in the Solana memecoin space.

Oficiální webové stránky:
https://bambitsol.com/
Bílá kniha:
https://docs.bambitsol.com/

Tokenomika BAMBIT (BAMBIT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro BAMBIT (BAMBIT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BAMBIT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BAMBIT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BAMBIT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBAMBIT!

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.