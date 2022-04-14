Tokenomika pro BAMBIT (BAMBIT)
$BAMBIT is a panda-themed memecoin on the Solana blockchain. The project aims to combine the fun of memes with real utility, offering a range of features and products:
NFTs: 800 unique NFTs with practical uses, including exclusive access and rewards. Games: Multiple games, starting with one available before the presale and more launching thereafter. Merch Store: Generates funds for marketing, buyback, and burn. Comic Shill Materials: Hand-drawn comics for unique promotional content.
$BAMBIT also focuses on robust marketing, including collaborations with YouTubers and influencers, and has undergone an InterFi Network audit. The project supports a strong community ethos and aims to be a standout in the Solana memecoin space.
BAMBIT (BAMBIT): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BAMBIT (BAMBIT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika BAMBIT (BAMBIT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro BAMBIT (BAMBIT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BAMBIT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BAMBIT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Předpověď ceny BAMBIT
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.