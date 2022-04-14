Tokenomika pro BABA (BABA)

Zjistěte klíčové informace o BABA (BABA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o BABA (BABA)

BABA is a MEME token on Solana. This token has been launched to create a special MEME with high quality. We have given the right attention to the website, socials, content and marketing strategy. This is not a regular MEME which will be given up to with a dump. It is a MEME to stay and to enjoy being in while staying safe.

Oficiální webové stránky:
https://www.babatoken.com/
Bílá kniha:
https://www.babatoken.com/docs/whitepaper-v1.pdf

BABA (BABA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BABA (BABA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 62.62K
$ 62.62K$ 62.62K
Celkový objem:
$ 999.89M
$ 999.89M$ 999.89M
Objem v oběhu:
$ 999.89M
$ 999.89M$ 999.89M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 62.62K
$ 62.62K$ 62.62K
Historické maximum:
$ 0.01262577
$ 0.01262577$ 0.01262577
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika BABA (BABA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro BABA (BABA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BABA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BABA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BABA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBABA!

