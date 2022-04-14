Tokenomika pro AshSwap (ASH)

Zjistěte klíčové informace o AshSwap (ASH), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o AshSwap (ASH)

Given AshSwap is a stable-swap on the Elrond Network and adapts the token model of Curve Finance, the ASH token functions very similarly to CRV, at least at this stage. So people can stake ASH to receive veASH. With veASH users can:

  • Boost yields in the farms
  • Earn part of the trading fees of the exchange
  • Gain voting right in ASH DAO

Oficiální webové stránky:
https://ashswap.io
Bílá kniha:
https://docs.ashswap.io/getting-started/introduction

AshSwap (ASH): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro AshSwap (ASH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.07M
$ 1.07M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 414.89M
$ 414.89M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.57M
$ 2.57M
Historické maximum:
$ 0.120014
$ 0.120014
Historické minimum:
$ 0.0019391
$ 0.0019391
Aktuální cena:
$ 0.00257482
$ 0.00257482

Tokenomika AshSwap (ASH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro AshSwap (ASH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ASH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ASH, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ASH rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuASH!

Předpověď ceny ASH

Chcete vědět, kam může ASH zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ASH kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.