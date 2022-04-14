Tokenomika pro ARKEO (ARKEO)
Informace o ARKEO (ARKEO)
Arkeo is an open, decentralized marketplace that turns raw blockchain RPC bandwidth into a tradeable good. Built on the Cosmos SDK, the network pairs node operators (“providers”) with dApps, wallets, exchanges, and AI agents that require fast, censorship-resistant access to chains like Bitcoin, Ethereum, and Cosmos.
Providers secure a slot in the marketplace by bonding ARKEO tokens as collateral. The bonded amount works like a performance-linked security deposit: every validated RPC call earns them ARKEO, but if their uptime or response accuracy falls below on-chain thresholds, a portion of the bond is automatically slashed and redistributed. This mechanism enforces service quality without central oversight.
Consumers pay per call or through subscription bundles, choosing providers by price, latency, and reliability metrics that are published on-chain. The ARKEO token also grants governance rights over fee curves, slashing parameters, and treasury spend. By commoditizing node access and aligning incentives with transparent staking economics, Arkeo removes reliance on centralized RPC gateways such as Infura, lowers the barrier to operating independent nodes, and strengthens decentralization across the entire Web3 stack.
ARKEO (ARKEO): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ARKEO (ARKEO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika ARKEO (ARKEO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro ARKEO (ARKEO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ARKEO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ARKEO, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro ARKEO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuARKEO!
Předpověď ceny ARKEO
Chcete vědět, kam může ARKEO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ARKEO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.