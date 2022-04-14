Tokenomika pro ailive (AILIVE)

Zjistěte klíčové informace o ailive (AILIVE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o ailive (AILIVE)

AILIVE is a novel project designed to democratize machine learning (ML) and artificial intelligence (AI). By providing a robust, intuitive platform, we aim to make AI accessible to everyone—so they can understand the basic principles of machine learning and experiment with it. Our focus is to empower individuals to train, understand and deploy their own 3D AI agents with minimal barriers. Accessibility for machine learning lies at the heart of the AILIVE mission. Despite the explosion of interest in AI, most platforms remain excessively complex, requiring specialized knowledge and significant computational resources. AILIVE seeks to streamline and simplify this process. By offering an integrated framework that is intuitive, transparent, and well-documented, we remove many obstacles that often inhibit newcomers.

Oficiální webové stránky:
https://ailive.co
Bílá kniha:
https://docs.ailive.co/

ailive (AILIVE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ailive (AILIVE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 27.49K
$ 27.49K
Celkový objem:
$ 999.21M
$ 999.21M
Objem v oběhu:
$ 961.84M
$ 961.84M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 28.55K
$ 28.55K
Historické maximum:
$ 0.01293036
$ 0.01293036
Historické minimum:
$ 0.00002092
$ 0.00002092
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika ailive (AILIVE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ailive (AILIVE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AILIVE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AILIVE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AILIVE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAILIVE!

Předpověď ceny AILIVE

Chcete vědět, kam může AILIVE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AILIVE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.