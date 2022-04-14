Tokenomika pro AI Virtual Agents (AIVIA)

Tokenomika pro AI Virtual Agents (AIVIA)

Zjistěte klíčové informace o AI Virtual Agents (AIVIA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o AI Virtual Agents (AIVIA)

$AIVIA is the cryptocurrency powering the AI Virtual Agents ecosystem, currently built on Solana, with future support planned for BASE and BNB Smart Chain to enable multi-chain compatibility.

The platform integrates an AI Agent Marketplace that aggregates various AI virtual agents tailored to industries like healthcare, finance, and e-commerce. It allows businesses to automate workflows and enhance customer interactions, while developers can create and monetize innovative AI solutions. Core features include cross-chain operability, tools for onboarding new agents, and a training hub to refine agent performance, incentivized by $AIVIA rewards. The project aims to revolutionize AI-driven interactions across industries with seamless blockchain integration and advanced developer tools.

Oficiální webové stránky:
https://aivirtualagents.ai

AI Virtual Agents (AIVIA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro AI Virtual Agents (AIVIA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 33.17K
$ 33.17K
Celkový objem:
$ 999.98M
$ 999.98M
Objem v oběhu:
$ 999.98M
$ 999.98M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 33.17K
$ 33.17K
Historické maximum:
$ 0.00119097
$ 0.00119097
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika AI Virtual Agents (AIVIA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro AI Virtual Agents (AIVIA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AIVIA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AIVIA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AIVIA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAIVIA!

Předpověď ceny AIVIA

Chcete vědět, kam může AIVIA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AIVIA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.