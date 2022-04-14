Tokenomika pro AI ROCKET by Virtuals (ROCKET)

Zjistěte klíčové informace o AI ROCKET by Virtuals (ROCKET), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o AI ROCKET by Virtuals (ROCKET)

AI Rocket is an AI-agent terminal designed to be the ultimate AI, ruling over other AIs in the crypto space. Daily alpha detection. Multi-lingual AI.

Here’s what makes AI ROCKET the ultimate degen toolkit:

  1. Alpha Detection: Predict the Future, Today Why wait for trends to blow up when you can see them forming?

What We Scrape: Twitter mentions, Telegram chatter, retweets, likes, and message spikes.

How We Detect: Advanced AI identifies patterns and highlights projects and narratives gaining traction.

The Edge: Spot trends 3-7 days ahead of the herd.

No more guessing. No more FOMO. You’re the one creating the FOMO.

  1. Due Diligence Tool: Analyze Like a Pro DYOR? We made it so easy, you’ll wonder how you ever lived without it.

What We Track:

Website Traffic: Is the project gaining attention?

Telegram Engagement: Are members active, or is it just bot city?

Twitter Metrics: Growth in followers, mentions, and interaction rates.

Output: A consolidated, no-nonsense report detailing a project’s social momentum.

Whether you’re deciding to ape in or pass, this tool ensures you’re making data-driven moves.

  1. Daily Narratives: Stay Ahead of the Meta Narratives drive markets. Period. AI ROCKET keeps you at the forefront.

Sources:

Google Trends data.

Sector-specific market cap growth.

Keyword spikes across crypto platforms.

Output: Daily updates on emerging narratives and categories gaining traction.

Be the first to know when a sector like AI tokens or ZK-rollups starts popping. You won’t just ride the wave—you’ll lead it.

  1. Automated Social Exposure: Build Clout on Autopilot Why grind for engagement when you can automate it?

How It Works:

AI auto-replies to Twitter mentions with contextually relevant messages.

Boosts visibility and interaction while making you look like a pro.

The Result:

More engagement.

More followers.

More clout.

Your social presence will go from zero to hero without breaking a sweat.

Oficiální webové stránky:
https://app.virtuals.io/virtuals/12722
Bílá kniha:
https://ai-rocket.gitbook.io/docs

AI ROCKET by Virtuals (ROCKET): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro AI ROCKET by Virtuals (ROCKET), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 694.38K
$ 694.38K$ 694.38K
Celkový objem:
$ 998.77M
$ 998.77M$ 998.77M
Objem v oběhu:
$ 786.44M
$ 786.44M$ 786.44M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 881.85K
$ 881.85K$ 881.85K
Historické maximum:
$ 0.02364412
$ 0.02364412$ 0.02364412
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00088294
$ 0.00088294$ 0.00088294

Tokenomika AI ROCKET by Virtuals (ROCKET): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ROCKET, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ROCKET, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ROCKET rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuROCKET!

Předpověď ceny ROCKET

Chcete vědět, kam může ROCKET zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ROCKET kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

