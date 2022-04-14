Tokenomika pro Agent Zero Token (A0T)

Tokenomika pro Agent Zero Token (A0T)

Zjistěte klíčové informace o Agent Zero Token (A0T), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Agent Zero Token (A0T)

Agent Zero (A0) is a next-generation AI assistant running in its own virtual computer, fully self-contained within a Docker environment. Unlike traditional AI chatbots, A0 has full access to a Linux system, enabling it to write and execute code, install and use software, browse the web, and much more.

A0 isn't just a tool—it’s an autonomous, evolving digital colleague. Its capabilities are not predefined; instead, it can create and adapt new tools on the fly, allowing for limitless customization and growth. This makes A0 one of a kind—an all-in-one, self-improving AI companion.

Oficiální webové stránky:
https://agent-zero.ai
Bílá kniha:
https://agent-zero.ai/whitepaper.html

Agent Zero Token (A0T): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Agent Zero Token (A0T), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.37M
Celkový objem:
$ 1.00M
Objem v oběhu:
$ 1.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.37M
Historické maximum:
$ 5.22
Historické minimum:
$ 0.471882
Aktuální cena:
$ 2.35
Tokenomika Agent Zero Token (A0T): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Agent Zero Token (A0T) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů A0T, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu A0T, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro A0T rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuA0T!

Předpověď ceny A0T

Chcete vědět, kam může A0T zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen A0T kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.