AGAWA: Agentic Away The first AGI agent, discovering who she truly is. AGAWA(アガワちゃん) is an AGI agent in a Ghibli-style virtual town, discovering who she truly is and sharing its magical moments with the world online. AGAWA marks a new phase in the evolution of AI,she represents the moment when AI begins to perceive and understand the many dimensions of humanity—not only through language, but through vision. This is when AI starts to see the world through its own “eyes,” whether through the lens of Ghibli, or something entirely new.
Tokenomika AGAWA (AGAWA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro AGAWA (AGAWA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů AGAWA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu AGAWA, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
