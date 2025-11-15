Tokenomika pro ZKWASM (ZKWASM)

Tokenomika pro ZKWASM (ZKWASM)

Zjistěte klíčové informace o ZKWASM (ZKWASM), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:31:34 (UTC+8)
USD

ZKWASM (ZKWASM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ZKWASM (ZKWASM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
--
----
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
--
----
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 17.28M
$ 17.28M$ 17.28M
Historické maximum:
$ 0.17017
$ 0.17017$ 0.17017
Historické minimum:
--
----
Aktuální cena:
$ 0.01728
$ 0.01728$ 0.01728

Informace o ZKWASM (ZKWASM)

ZKWASM is a high-performance zero-knowledge proof execution environment based on WebAssembly (WASM). It enables scalable, privacy-preserving applications such as rollups, zkDApps, and AI-verifiable programs.

Oficiální webové stránky:
https://www.zkwasmhub.com/
Bílá kniha:
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=10587123
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xa8d3dee6671c4fdac4743a1eb1f276eabd4ba302

Tokenomika ZKWASM (ZKWASM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ZKWASM (ZKWASM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ZKWASM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ZKWASM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ZKWASM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuZKWASM!

Jak nakupovat ZKWASM

Chtěli byste si přidat ZKWASM (ZKWASM) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu ZKWASM, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro ZKWASM (ZKWASM)

Analýza historie cen ZKWASM pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny ZKWASM

Chcete vědět, kam může ZKWASM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ZKWASM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

Přečtěte si prosím Smlouvu s uživatelem a Zásady ochrany osobních údajů a porozumějte jim