Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena ZKWASM je 0.04564 USD. Sledujte aktualizace cen ZKWASM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ZKWASM.

Více informací o ZKWASM

Informace o ceně ZKWASM

Co je to ZKWASM

Bílá kniha pro ZKWASM

Oficiální webové stránky ZKWASM

Tokenomika pro ZKWASM

Předpověď cen ZKWASM

Historie ZKWASM

Průvodce nákupem (ZKWASM)

Převodník ZKWASM na fiat měnu

ZKWASM Spot

ZKWASM USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo ZKWASM

Kurz ZKWASM(ZKWASM)

Aktuální cena 1 ZKWASM na USD

$0.0457
$0.0457$0.0457
-7.33%1D
USD
Graf aktuální ceny ZKWASM (ZKWASM)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:33:33 (UTC+8)

Informace o ceně ZKWASM (ZKWASM) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.04563
$ 0.04563$ 0.04563
Nejnižší za 24 h
$ 0.05384
$ 0.05384$ 0.05384
Nejvyšší za 24 h

$ 0.04563
$ 0.04563$ 0.04563

$ 0.05384
$ 0.05384$ 0.05384

--
----

--
----

-3.56%

-7.33%

+34.31%

+34.31%

Cena ZKWASM (ZKWASM) v reálném čase je $ 0.04564. Za posledních 24 hodin se ZKWASM obchodoval v rozmezí od minima $ 0.04563 do maxima $ 0.05384, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ZKWASM v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ZKWASM se za poslední hodinu změnila o -3.56%, za 24 hodin o -7.33% a za posledních 7 dní o +34.31%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu ZKWASM (ZKWASM)

--
----

$ 64.08K
$ 64.08K$ 64.08K

$ 45.64M
$ 45.64M$ 45.64M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Aktuální tržní kapitalizace ZKWASM je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 64.08K. Objem v oběhu ZKWASM je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 45.64M.

Historie cen v USD pro ZKWASM (ZKWASM)

Sledujte změny cen ZKWASM pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0036148-7.33%
30 dní$ -0.01733-27.53%
60 dní$ -0.02632-36.58%
90 dní$ +0.01648+56.51%
Změna ceny ZKWASM dnes

Dnes zaznamenal ZKWASM změnu o $ -0.0036148 (-7.33%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny ZKWASM za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.01733 (-27.53%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny ZKWASM za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u ZKWASM ke změně o $ -0.02632 (-36.58%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny ZKWASM za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.01648 (+56.51%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům ZKWASM (ZKWASM)?

Podívejte se na stránku Historie cen ZKWASM.

Co je ZKWASM (ZKWASM)

ZKWASM is a high-performance zero-knowledge proof execution environment based on WebAssembly (WASM). It enables scalable, privacy-preserving applications such as rollups, zkDApps, and AI-verifiable programs.

ZKWASM je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich ZKWASM investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu ZKWASMa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o ZKWASM na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na ZKWASM a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny ZKWASM (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít ZKWASM (ZKWASM) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva ZKWASM (ZKWASM) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro ZKWASM.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny ZKWASM!

Tokenomika pro ZKWASM (ZKWASM)

Pochopení tokenomiky ZKWASM (ZKWASM) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ZKWASM hned teď!

Jak nakupovat ZKWASM (ZKWASM)

Snažíte se zjistit, jak koupit ZKWASM? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit ZKWASM podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

ZKWASM na místní měny

Zdroj ZKWASM

Pokud chcete se podrobněji seznámit s ZKWASM, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka ZKWASM
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně ZKWASM

Jakou hodnotu má dnes ZKWASM (ZKWASM)?
Aktuální cena ZKWASM v USD je 0.04564 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ZKWASM v USD?
Aktuální cena ZKWASM v USD je $ 0.04564. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ZKWASM?
Tržní kapitalizace ZKWASM je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ZKWASM v oběhu?
Objem ZKWASM v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ZKWASM?
ZKWASM dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ZKWASM?
ZKWASM dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování ZKWASM?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ZKWASM je $ 64.08K USD.
Dosáhne ZKWASM letos vyšší ceny?
ZKWASM může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenZKWASM, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:33:33 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se ZKWASM (ZKWASM)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

