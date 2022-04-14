Tokenomika pro ZEROX (ZEROX)
Informace o ZEROX (ZEROX)
ZeroX is a MetaFi project deployed on the BNB Chain, integrating various elements such as Metaverse, GameFi, DeFi, Web3, SocialFi, and NFTs. It offers a unique metaverse experience where players can engage in activities like building, experiencing, learning, socializing, transacting, and working within a decentralized ecosystem. Note: ZeroX (ZRX) ticker will be named as ZEROX on MEXC. Please take note before proceeding with the deposit and withdrawal.
ZEROX (ZEROX): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ZEROX (ZEROX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika ZEROX (ZEROX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro ZEROX (ZEROX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ZEROX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ZEROX, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro ZEROX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuZEROX!
Jak nakupovat ZEROX
Chtěli byste si přidat ZEROX (ZEROX) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu ZEROX, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro ZEROX (ZEROX)
Analýza historie cen ZEROX pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny ZEROX
Chcete vědět, kam může ZEROX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ZEROX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Koupit ZEROX (ZEROX)
Částka
1 ZEROX = -- USD