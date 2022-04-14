Tokenomika pro XRP Healthcare (XRPH)

Zjistěte klíčové informace o XRP Healthcare (XRPH), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o XRP Healthcare (XRPH)

The first Pharma and Healthcare platform to be built on the XRP Ledger - XRP Healthcare (XRPH) is an innovative, scalable solutions company utilizing Web3 technology to revolutionize the way people access and afford healthcare services globally.

Oficiální webové stránky:
https://xrphealthcare.ai
Block Explorer:
https://xrpscan.com/account/rM8hNqA3jRJ5Zgp3Xf3xzdZcx2G37guiZk

XRP Healthcare (XRPH): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro XRP Healthcare (XRPH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 3.92M
Celkový objem:
--
Objem v oběhu:
$ 70.71M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
Historické maximum:
$ 0.34333
Historické minimum:
$ 0.011403885631873823
Aktuální cena:
$ 0.05538
Tokenomika XRP Healthcare (XRPH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro XRP Healthcare (XRPH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů XRPH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu XRPH, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro XRPH rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuXRPH!

Prohlášení

