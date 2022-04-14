Tokenomika pro WOO (WOO)
Informace o WOO (WOO)
Wootrade is incubated by the top quantitative fund Kronos Research, which aims to solve the pain points of the diversified liquidity of the cryptocurrency market, and provides sufficient trading depth for users such as exchanges, wallets, and trading institutions with zero fees. At present, Wootrade products have been in operation for nearly one year and have been upgraded to version 2.0. There are more than 10 exchanges and trading institutions connected, including Gate.io, hoo.com, MXC, Oneboat Capital, Genesis Block, etc. A total of over 65,000 end users have used its trading depth through the exchanges cooperating with Wootrade.
WOO (WOO): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro WOO (WOO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika WOO (WOO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro WOO (WOO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů WOO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu WOO, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro WOO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWOO!
Jak nakupovat WOO
Chtěli byste si přidat WOO (WOO) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu WOO, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro WOO (WOO)
Analýza historie cen WOO pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny WOO
Chcete vědět, kam může WOO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen WOO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Koupit WOO (WOO)
Částka
1 WOO = -- USD