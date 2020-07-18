Tokenomika pro wNXM (WNXM)
Informace o wNXM (WNXM)
Nexus Mutual uses the power of Ethereum so people can share risk together without the need for an insurance company. Nexus Mutual is a decentralised alternative to insurance. They’ve used blockchain technology to create a mutual (a risk sharing pool) to return the power of insurance to the people. The platform is built on the Ethereum public chain. It allows anyone to become a member and buy cover. It replaces the idea of a traditional insurance company, because it is wholly owned by the members. The model encourages engagement as members will get economic incentives for participating in Risk Assessment, Claims Assessment and Governance.
wNXM (WNXM): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro wNXM (WNXM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika wNXM (WNXM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro wNXM (WNXM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů WNXM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu WNXM, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro WNXM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWNXM!
Jak nakupovat WNXM
Chtěli byste si přidat wNXM (WNXM) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu WNXM, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro wNXM (WNXM)
Analýza historie cen WNXM pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny WNXM
Chcete vědět, kam může WNXM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen WNXM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Koupit wNXM (WNXM)
Částka
1 WNXM = 103.37 USD