Nexus Mutual uses the power of Ethereum so people can share risk together without the need for an insurance company. Nexus Mutual is a decentralised alternative to insurance. They’ve used blockchain technology to create a mutual (a risk sharing pool) to return the power of insurance to the people. The platform is built on the Ethereum public chain. It allows anyone to become a member and buy cover. It replaces the idea of a traditional insurance company, because it is wholly owned by the members. The model encourages engagement as members will get economic incentives for participating in Risk Assessment, Claims Assessment and Governance.

JménoWNXM

PoziceNo.9653

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)284,34%

Objem v oběhu657.919,94430147

Max. objem0

Celkový objem657.919,94430147

Poměr v oběhu%

Datum vydání2020-07-18 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum134.14417963,2021-05-12

Nejnižší cena7.823164130047671,2022-12-30

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

