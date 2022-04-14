Tokenomika pro WhiteBIT Token (WBT)

Zjistěte klíčové informace o WhiteBIT Token (WBT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o WhiteBIT Token (WBT)

WBT is a utility token of the largest European cryptocurrency exchange, WhiteBIT. The platform was established in 2018 and has already become one of the leading crypto exchanges with 3+ mln users worldwide. WhiteBIT’s goal is to contribute to the mass adoption and popularization of blockchain technologies by implementing the most effective trading and staking tools on the most convenient terms. The most popular and efficient trading orders for spot and margin trading, up to 20x leverage for margin and perpetual Bitcoin futures trading, unique passive income tools, a referral program, and the lowest trading fees on the market are only part of the functionality available on WhiteBIT.

Oficiální webové stránky:
https://whitebit.com/
Bílá kniha:
https://cdn.whitebit.com/wbt/whitepaper-en.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x925206b8a707096Ed26ae47C84747fE0bb734F59

WhiteBIT Token (WBT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro WhiteBIT Token (WBT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 400.00M
$ 400.00M$ 400.00M
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 18.42B
$ 18.42B$ 18.42B
Historické maximum:
$ 56.494
$ 56.494$ 56.494
Historické minimum:
$ 2.9801597999500005
$ 2.9801597999500005$ 2.9801597999500005
Aktuální cena:
$ 46.045
$ 46.045$ 46.045

Tokenomika WhiteBIT Token (WBT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro WhiteBIT Token (WBT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů WBT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu WBT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro WBT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWBT!

Historie cen pro WhiteBIT Token (WBT)

Analýza historie cen WBT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny WBT

Chcete vědět, kam může WBT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen WBT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.