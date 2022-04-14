Tokenomika pro Vtrading (VTRADING)

Tokenomika pro Vtrading (VTRADING)

Zjistěte klíčové informace o Vtrading (VTRADING), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Vtrading (VTRADING)

The Vtrading ecosystem is a comprehensive quantitative trading platform designed to meet the diverse needs of numerous traders. Based on a deep understanding and thorough analysis of the quantitative trading market, Vtrading realized that building a multi-functional trading platform was necessary. Consequently, the ecosystem encompasses a strategy marketplace, automated trading capabilities, embedded systems, private custom deployments, and other features. These comprehensive offerings align with Vtrading's original intent to provide an all-encompassing solution that addresses the varied trading requirements of a large trader base. By integrating multiple parties and functionalities into one platform layer, Vtrading aims to streamline and enhance the overall quantitative trading experience.

Oficiální webové stránky:
https://www.vtrading.com/#/
Bílá kniha:
https://vtrading.gitbook.io/vtrading-docs
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x69cade383df52ec02562869da8aa146be08c5c3c

Vtrading (VTRADING): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Vtrading (VTRADING), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.72M
$ 1.72M$ 1.72M
Historické maximum:
$ 0.3
$ 0.3$ 0.3
Historické minimum:
$ 0.001026340497489587
$ 0.001026340497489587$ 0.001026340497489587
Aktuální cena:
$ 0.00172
$ 0.00172$ 0.00172

Tokenomika Vtrading (VTRADING): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Vtrading (VTRADING) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů VTRADING, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu VTRADING, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro VTRADING rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuVTRADING!

Jak nakupovat VTRADING

Chtěli byste si přidat Vtrading (VTRADING) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu VTRADING, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Vtrading (VTRADING)

Analýza historie cen VTRADING pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny VTRADING

Chcete vědět, kam může VTRADING zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen VTRADING kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.