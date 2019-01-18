Tokenomika pro V Systems (VSYS)

Tokenomika pro V Systems (VSYS)

Zjistěte klíčové informace o V Systems (VSYS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o V Systems (VSYS)

V SYSTEMS is a blockchain infrastructure provider with a focus on database and cloud services. Led by Chief architect Sunny King, the inventor of Proof of Stake consensus, the V SYSTEMS blockchain aims to create a scalable, high performance, secure and holders driving underlying infrastructure platform for blockchain database through his new innovation - Supernode Proof of Stake (SPoS) consensus algorithm. The V SYSTEMS blockchain platform aims to deliver decentralized cloud database technology with high scalability, finality, durability and performance that is practically resistant to 51% attack. The network can also support efficient and agile development of a vast variety of applications including finance (DeFi), entertainment, social media and many more.

Oficiální webové stránky:
https://www.v.systems/
Bílá kniha:
https://v.systems/pdf/sposwhitepaper.pdf
Block Explorer:
https://explorer.v.systems/

V Systems (VSYS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro V Systems (VSYS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.01M
$ 1.01M
$ 1.01M
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
$ 3.44B
$ 3.44B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 0.2778
$ 0.2778
$ 0.2778
Historické minimum:
$ 0.0002447931117377
$ 0.0002447931117377
Aktuální cena:
$ 0.0002934
$ 0.0002934

Tokenomika V Systems (VSYS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro V Systems (VSYS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů VSYS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu VSYS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro VSYS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuVSYS!

Jak nakupovat VSYS

Chtěli byste si přidat V Systems (VSYS) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu VSYS, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro V Systems (VSYS)

Analýza historie cen VSYS pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny VSYS

Chcete vědět, kam může VSYS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen VSYS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.