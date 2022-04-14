Tokenomika pro VaporFund (VPR)

Tokenomika pro VaporFund (VPR)

Zjistěte klíčové informace o VaporFund (VPR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o VaporFund (VPR)

Inflation Hedge Fund: Your Gateway to Curated Crypto Investments Dive into the world of Web3 innovation with VaporFund, offering exposure to both digital and real-world assets. Now, effortlessly purchase mutual funds with cryptocurrencies or seamlessly connect with your VISA cards.

Oficiální webové stránky:
https://www.vaporfund.com/
Bílá kniha:
https://medium.com/@VaporWallet/vaporwallet-litepaper-312a3a806068
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xB96D0f29a0aC9AF4a32835e90EC6531389765089

VaporFund (VPR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro VaporFund (VPR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 439.00K
$ 439.00K$ 439.00K
Historické maximum:
$ 0.105
$ 0.105$ 0.105
Historické minimum:
$ 0.000339534066006978
$ 0.000339534066006978$ 0.000339534066006978
Aktuální cena:
$ 0.000439
$ 0.000439$ 0.000439

Tokenomika VaporFund (VPR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro VaporFund (VPR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů VPR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu VPR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro VPR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuVPR!

Jak nakupovat VPR

Chtěli byste si přidat VaporFund (VPR) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu VPR, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro VaporFund (VPR)

Analýza historie cen VPR pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny VPR

Chcete vědět, kam může VPR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen VPR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.